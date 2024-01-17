Changan опубликовал фото и характеристики нового внедорожника

Компания Changan в ближайшее время выведет новинку под брендом Deep Blue (Deepal/Shenlan) - внедорожник G318. Вместе с официальными фотографиями новинки, опубликованных как самим производителем, так и ведомством, появилась информация о технической составляющей.

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G318 - электрический внедорожник весом 2360 кг, оснащённый двухмоторным приводом. Суммарная отдача составляет 430 л.с. Данные о ёмкости аккумуляторной батареи не приводятся, но вряд ли запас хода будет меньше 500 км.

Длина кузова Deepal G318 составляет 4998 мм, ширина - 1985 мм, высота - 1960 мм, размер колёсной базы - 2880 мм. Он соразмерен гибридному Tank 400 и "убийце Land Cruiser Prado" от BYD.

Судя по фото, новый Deepal G318 получит широкий перечень аксессуаров: тягово-сцепное устройство, штатную "люстру", подножки с электроприводом, накладки на боковые части кузова и так далее.