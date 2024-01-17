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Комитет ГД по транспорту поддержал законопроект о локализации автомобилей такси

Комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Об этом сообщает РИА Новости.

Комитет ГД по транспорту поддержал законопроект о локализации автомобилей в такси
© Газета.Ru

С предложением устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в качестве такси, в январе 2023 года выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, закрепление в законодательстве нормативов приведет к дополнительному стимулированию спроса на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.

Позже Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не поддержал законопроект о праве правительства устанавливать уровень локализации автомобилей такси. Там посчитали, что введение уровня локализации для такси усложнит процесс закупки новых автомобилей на фоне дефицита доступных машин и вызовет рост их стоимости. Кроме того, это может спровоцировать риск ухода перевозчиков в серую зону или из отрасли, что ограничит предложение и спрос на услуги такси.

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