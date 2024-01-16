Польские перевозчики разблокировала пункт пропуска с Украиной

Польские перевозчики разблокировали пункт пропуска «Корчова-Краковец» на границе с Украиной. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила украинская таможенная служба.

«Сегодня польские забастовщики разблокировали пункт пропуска "Корчова-Краковец". На данный момент со стороны Польши в очереди на въезд в Украину собралось около 300 грузовиков», — говорится в тексте.

Напомним, что акции по блокировке КПП на границе с Украиной в ЕС стартовали с начала ноября. Главными их участниками стали польские и словацкие перевозчики. Таким образом они рассчитывают заставить Еврокомиссию вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, исключая перевозящих гумпомощь и припасы для ВСУ, и остановить наплыв дешевого продовольствия из Украины, поскольку компании ЕС «не могут с ними конкурировать».