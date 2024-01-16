Китайские компании обяжут локализовать автоэлектронику в РФ

В России сформируют график локализации автоэлектроники среди китайских производителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпромторга.

В ведомстве уточнили, что данный вопрос обсуждался во время заседания рабочей группы «Формирование сквозных проектов, взаимодействие с российскими производителями автоэлектроники и тематических систем», которое прошло на территории завода АвтоВАЗа.

«В рамках встречи было принято решение о формировании графика локализации автоэлектроники среди китайских производителей», — говорится в тексте.

Отмечается, что мера коснется компаний, которые организовали или планируют организовать производство на территории России.