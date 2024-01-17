"Хищник" и "Трэкол". На каких вездеходах ездили на Чукотке Путин и Песков

Президент Путин 10 января впервые посетил Чукотку. Добираться от аэропорта до Анадыря и ему, и сопровождающим пришлось на причудливых, с огромными колесами-бочками, снегоболотоходах. Расстояние там небольшое - 15 км, однако зимой его можно преодолеть только на таких транспортных средствах. Дело в том, что ехать надо через лиман - по зимнику. Толстый лед на нем встает к февралю. А в январе безопасно лишь на снегоболотоходах.

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Первое лицо и его пресс-секретарь ехали до Анадыря на разных машинах: Путин - на вездеходе "Трэкол", а Песков - на вездеходе "Хищник". Их производят разные компании. И хотя задачи у этой техники одинаковые, по содержанию и своим техническим характеристикам они отличаются.

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Итак, на чем же передвигались по Чукотке московские гости?

1. "Хищник-3920"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, забираясь в кабину с надписью "Хищник" в хорошем настроении, пошутил: "Переходим на отечественное". Но после поездки поделился ощущениями: "Как-то не очень. Машину надо доводить до ума. Водитель рассказал, что сам напильником все усовершенствовал. Руль работает плохо, коробка плохо. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что он импортный. Производители, видимо, почивают на лаврах. Ничего другого нет, все у них покупают. Была бы конкуренция больше, они бы шевелились".

Так что собой представляет "Хищник"? Судя по видео, Дмитрия Пескова везли на "Хищнике-3920". Это 8-местный снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления. Сразу поясним, что вездеходы вообще передвигаются либо на гусеницах, либо на таких шинах, которые, с одной стороны, позволяют создать меньшее давление на грунт, а с другой - за счет своей мягкости повысить проходимость.

Диаметр колеса - 170 см, высотой с человека. На них, как на бочках, "Хищник" может даже плавать. Ну и клиренс - расстояние от днища до земли - 60 см, больше, чем у танка.

Каркас кузова "Хищника" изготовлен из профильной трубы и обшит дюралюминием. Оснащается этот транспорт дизельными двигателями Kubota V2403 или Isuzu 4JB1T. При этом коробка передач производства Toyota - механическая пятиступенчатая. Но зато мосты наши родные: от ГАЗ-66, с централизованной подкачкой колес и блокировками.

Рулевое управление оснащается гидроусилителем от "ГАЗели Бизнес" и гидроцилиндром. Подвеска может быть пружинной, а может - пневматической. Тормоза - дисковые. Максимальная скорость, которую может развить такой автомобиль по шоссе, - 50 км/ч.

Согласно прайсу производителя с двигателем Isuzu этот автомобиль стоит в базовой комплектации 7,1 млн рублей.

2. "Трэкол 39294"

"Трэкол" выпускают в Люберцах. Это наш самый массовый вездеход на шинах низкого давления. Обогревом у него снабжены даже лобовое стекло и зеркала. Фото: Trecol.ru

Снегоболотоход, на котором ездил президент, судя по видео, - это "Трэкол 39294". Он тоже передвигается на шинах низкого давления. Его отличительной особенностью стал кузов, который изготовлен из стеклопластика - легкого и прочного материала, обладающего высокой износостойкостью и продолжительным сроком службы. Он оснащается либо отечественным бензиновым двигателем ЗМЗ-40905, как и УАЗ, либо дизельным Hyundai D4BH. Коробка передач тоже не отечественная - Hyundai DYMOS, механическая, пятиступенчатая. При этом грузоподъемность на твердых грунтах у него составляет до 600 кг, а на слабонесущих грунтах и на плаву - до 400 кг.

В кабине - панель приборов от "ГАЗели Бизнес". Только рычагов на полу здесь как-то непривычно много. Фото: Trecol.ru

Стоимость вездехода с отечественным двигателем составляет 6,680 млн рублей. С корейским - 7,160 млн.

Все такие вездеходы требуют для управления ими тракторных прав категории АII.

Надо сказать, что приведенные цены - очень примерные. Ведь такие машины изготавливаются исключительно под заказ, а у заказчика могут быть самые разные пожелания. Как такового серийного производства таких снегоболотоходов нет. Каждый вездеход уникален.

Но что касается качества - это действительно проблема. Поскольку производителю приходится совмещать разные узлы и агрегаты совершенно разных компаний.

В салон ТРЭКОЛ-39294 вмещается восемь человек. Кузов держит тепло даже в лютый 45-градусный мороз. Фото: Trecol.ru

Комментарий

"Мы критику принимаем"

"В России 160 компаний делают вездеходы - конкуренция жесткая! Но мы критику принимаем. Если возникают замечания - устраняем, - ответил Дмитрию Пескову директор тобольского предприятия Максим Мезенин в интервью НСН. - Мы стараемся подбирать лучшие узлы и агрегаты, что есть в доступе. Сами делаем кузов - из стальной рамы и легкого дюралюминия. Коробка отечественная, в ней мы ничего поправить не можем, к сожалению. А мотор импортный, потому что российских аналогов нет.

Используем японские двигатели Kubota, потому что у нашего двигателя нет в таком диапазоне веса и мощности. Изначально при подборе двигателя мы рассматривали наши, в том числе дэтэшные, но они не подходят. Снегоболотоход должен быть правильным в весовой категории, чтобы он имел хорошую проходимость. А российский двигатель слишком тяжелый. Тот же двигатель УАЗа не подходит из-за топливной системы. В остальном "Хищник" почти полностью состоит из отечественных запчастей, однако их качество не самое лучшее, и это главная причина, по которой его приходится дорабатывать.

Смысл в том, что наши запчасти имеют свойство очень много ломаться. Вопросов нет, мы хотели бы повысить качество, но мы берем те же запчасти ГАЗа, ВАЗа, которые производят наши российские заводы".

Как пояснил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, подобной техники у нас выпускается много, она весьма разнообразна. Вездеходы "Хищник", например, делают в Тобольске уже лет 15. Это, как обычно, сборная солянка: оригинальная конструкция и заимствованные у крупных автопроизводителей агрегаты - подвеска, мосты, моторы, коробки.

Главная проблема снегоболотоходов - это двигатели. Они должны быть предельно надежными, тяговитыми, не очень тяжелыми и экономичными. Как правило, это дизели. Импортные двигатели работают безотказно. А все остальное - как повезет.

Производители пользуются тем, что ничего другого на рынке нет, и потому уверены, что у них будут покупать?

- Это самое другое у нас есть, - считает Максим Кадаков. - По всей стране до трех десятков предприятий, которые выпускают гражданские вездеходы и снегоболотоходы. Но другое - оно примерно такое же. Потому что комплектующие плюс-минус такие же. Например, некоторые производители покупают кое-что из гидравлики в Белоруссии. И все начинается с переборки, подгонки, доработки тем самым напильником. А еще, кстати, есть утильсбор на такие машины, что уж совсем за гранью добра и зла. И для некоторых бюджетных вездеходов утильсбор может составлять до трети стоимости вездехода! А еще есть проблемы с сертификацией. Тут еще и на правительственном уровне надо бы поработать.

"Хищник" производят в Тобольске небольшими партиями. Тем не менее он пользуется спросом у газовиков и нефтяников, в лесных хозяйствах.

"Трэкол" выпускают в Люберцах. Это наш самый массовый вездеход на шинах низкого давления. Обогревом у него снабжены даже лобовое стекло и зеркала.

Кабина напоминает салон легкового автомобиля, гидроусилитель рулевого управления взят у "ГАЗели".

В некоторых моделях можно стоять в полный рост. При необходимости оборудуется до трех спальных мест.

В салон ТРЭКОЛ-39294 вмещается восемь человек. Кузов держит тепло даже в лютый 45-градусный мороз.