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Раскрыты условия разблокировки Варшавой КПП на границе с Украиной

Министерство восстановления Украины раскрыло перечень условий, которые послужили основанием для разблокировки Варшавой КПП. Их приводит «Прайм» со ссылкой на социальные сети украинского ведомства.

Названы условия разблокировки Варшавой КПП на границе с Украиной
© globallookpress.com

В министерстве отметили, что власти стран провели переговоры по данному вопросу. Они касались разблокировки трех пунктов пропуска: «Дорохуск — Ягодин», «Гребенное — Рава-Русская» и «Корчова — Краковец».

Главными условиями сделки стали создание отдельного паса в очереди для пустых грузовиков на «Ягодин — Дорохуск», открытие КПП «Угринов — Долгобычев» для пустых грузовиков и старт пилотного проекта на «Нижанковичи — Мальховице» без регистрации в электронной очереди пересечения границы.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики открыли на границе с Украиной КПП «Краковец» и «Рава-Русская».

Напомним, что акции по блокировке КПП на границе с Украиной в ЕС стартовали с начала ноября. Главными их участниками стали польские и словацкие перевозчики. Таким образом они рассчитывают заставить Еврокомиссию вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, исключая перевозящих гумпомощь и припасы для ВСУ, и остановить наплыв дешевого продовольствия из Украины, поскольку компании ЕС «не могут с ними конкурировать».

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