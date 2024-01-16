Названы условия разблокировки Варшавой КПП на границе с Украиной

Раскрыты условия разблокировки Варшавой КПП на границе с Украиной
Министерство восстановления Украины раскрыло перечень условий, которые послужили основанием для разблокировки Варшавой КПП. Их приводит «Прайм» со ссылкой на социальные сети украинского ведомства.
В министерстве отметили, что власти стран провели переговоры по данному вопросу. Они касались разблокировки трех пунктов пропуска: «Дорохуск — Ягодин», «Гребенное — Рава-Русская» и «Корчова — Краковец».
Главными условиями сделки стали создание отдельного паса в очереди для пустых грузовиков на «Ягодин — Дорохуск», открытие КПП «Угринов — Долгобычев» для пустых грузовиков и старт пилотного проекта на «Нижанковичи — Мальховице» без регистрации в электронной очереди пересечения границы.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики открыли на границе с Украиной КПП «Краковец» и «Рава-Русская».
Напомним, что акции по блокировке КПП на границе с Украиной в ЕС стартовали с начала ноября. Главными их участниками стали польские и словацкие перевозчики. Таким образом они рассчитывают заставить Еврокомиссию вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, исключая перевозящих гумпомощь и припасы для ВСУ, и остановить наплыв дешевого продовольствия из Украины, поскольку компании ЕС «не могут с ними конкурировать».