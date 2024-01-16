Названы условия разблокировки Варшавой КПП на границе с Украиной

Министерство восстановления Украины раскрыло перечень условий, которые послужили основанием для разблокировки Варшавой КПП. Их приводит «Прайм» со ссылкой на социальные сети украинского ведомства.

В министерстве отметили, что власти стран провели переговоры по данному вопросу. Они касались разблокировки трех пунктов пропуска: «Дорохуск — Ягодин», «Гребенное — Рава-Русская» и «Корчова — Краковец».

Главными условиями сделки стали создание отдельного паса в очереди для пустых грузовиков на «Ягодин — Дорохуск», открытие КПП «Угринов — Долгобычев» для пустых грузовиков и старт пилотного проекта на «Нижанковичи — Мальховице» без регистрации в электронной очереди пересечения границы.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики открыли на границе с Украиной КПП «Краковец» и «Рава-Русская».