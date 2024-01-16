В США из-за морозов перестали работать зарядные станции Tesla

Необычно низкая температура в Чикаго стала причиной отключения зарядных станций электромобилей Tesla. Об этом сообщает FOX 32 Chicago.

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Согласно рассказам очевидцев, общественные зарядные станции в Чикаго стали похожи на «автомобильные кладбища» — их окружают десятки электромобилей, нуждающихся в подзарядке. Отмечается, что некоторые водители решили бросить свои автомобили, при этом другие стоят в длинных очередях к немногим оставшимся станциям.

«У нас здесь куча мертвых роботов», — рассказал один из водителей.

В самой Tesla пока никак не прокомментировали ситуацию. Впрочем, за компанию Илона Маска заступился автомобильный эксперт из Чикагской ассоциации автомобильной торговли Марк Билек. По его словам, электромобили все еще являются новой технологией, которой еще предстоит пройти определенный путь из проб и ошибок.

«Как и при любой новой технологии, людям приходится учиться», — заявил он.