Electrek: в Чикаго от холода перестало работать несколько зарядных станций Tesla

В Чикаго владельцы электромобилей Tesla не смогли воспользоваться некоторыми фирменными зарядными станциями Supercharger, поскольку те вышли из строя из-за мороза. Об этом сообщает издание Electrek. В одном из крупнейших городов США последние несколько дней стоит холодная погода. Столбики термометров опустились до отметки -19 °C, но из-за сильного ветра температура ощущается как -29 °C. По сообщениям чикагских автомобилистов, их Tesla перестали заряжаться после подключения к сети Supercharger. Некоторые автолюбители были вынуждены буксировать машины в местный сервисный центр Tesla. По предварительной информации, проблема могла возникнуть из-за того, что не все водители проводят предварительную подготовку аккумуляторного блока перед зарядкой, что Tesla рекомендует делать в холодных условиях. Однако эта процедура выполняется автоматически при вводе адреса станции Superchager в навигационной системе электрокара. В компании Tesla пока официально не комментировали ситуацию с зарядными станциями в Чикаго.