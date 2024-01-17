Предсказано будущее цен на авто в 2024 году

Новые автомобили продолжат дорожать в России в 2024 году, предрек руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. О том, как изменятся цены, он высказался в беседе с «Лентой.ру».

По прогнозу автоэксперта, в 2024 году новые машины могут подорожать на 20-40 процентов в зависимости от бренда и комплектации. Он отметил, что предпосылками для этого станут не только нестабильность курса валют и рост утилизационного сбора, но и нехватка предложений в сегменте.

Несмотря на появление в 2024 году таких новинок из Китая, как Haval H5, Omoda E5, Jaecoo J8, Oting Paladin и других, дефицит остается в сегменте доступных седанов после прекращения поставок моделей Kia и Hyundai. Возможно, планы "АвтоВАЗа" по запуску нового бренда авто в 2024 году нацелены именно на решение этой проблемы, однако пока предугадывать сложно Евгений Житнухин автоэксперт

Эксперт добавил, что расширение ассортимента за счет китайских и отечественных автомобилей может стать предпосылкой для стабилизации цен. Однако, по его словам, ценообразование по-прежнему будет зависеть от курса валют, логистических издержек на импорт автомобилей и комплектующих для их сборки на территории России, а также доступности кредитов в зависимости от размера ключевой ставки ЦБ.

По данным портала «Авто.ру Оценка», средняя стоимость нового автомобиля за 2023 год выросла на 17,3 процента, до 3,7 миллиона рублей, а подержанного — на 28 процентов, до 2,2 миллиона.