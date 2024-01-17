Жена автоблогера Бороды (Андрея Шипило) назвала причину его смерти

«Причина смерти неизвестна, я в Чите нахожусь. Связь была последняя в том году, приезжал в гости в Красноярск, он меня встретил из аэропорта, вечером в кафе посидели с друзьями. Дружим давно, как начали вести свои каналы на YouTube. Встречались у него в Красноярске, у меня в Чите, ездили на блогер-шоу в Питер. Хороший веселый парень, снимал крутые ролики. У нас похожий контент: японские тачки, Сибирь и Дальний Восток, JDM-культура», — пояснил он.