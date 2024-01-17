Часть трассы М-12 «Восток» перекрыли из-за непогоды

На участке трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали (684-836 км) приостановили движение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает государственная компания «Автодор» в своем Telegram-канале.

В канале опубликовали видео с трассы в Татарстане — на кадрах запечатлена сильная метель, которая снижает видимость. Согласно прогнозу синоптиков, за сутки на участке выпадет до 25 см снега.

«Просим водителей отложить в ближайшие сутки дальние поездки», — призвали в «Автодоре».

Автомобилистам, которые оказались на трассе в непогоду, необходимую помощь предоставляют аварийные комиссары совместно с сотрудниками МЧС. Эксплуатирующая организация ведет работы по ликвидации последствий стихии, для расчистки используется тяжелая техника.