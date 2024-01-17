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Генпрокуратура потребовала изъять активы "Рольфа" из-за действий ее основателя

Генеральная прокуратура России сочла поводом для конфискации акций и долей в ГК «Рольф» коррупционные действия ее основателя Сергея Петрова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Генпрокуратуре назвали повод для конфискации акций и долей в ГК «Рольф»
© Газета.ру

В иске говорится, что, являясь депутатом Госдумы с 2007 по 2016 год, Петров должен был отказаться от предпринимательской деятельности, однако, будучи депутатом, Петров продолжал владеть и управлять компанией. Генпрокуратура считает, что Петров извлекал доход для себя и своих близких родственников, который скрывал от декларирования.

Кроме того, Петров управлял организациями, входящими в ГК, с помощью кипрских компаний, а также фиктивно переоформил бизнес на своего сына, продолжив участвовать в управлении «Рольфом».

Следственный комитет России в конце июня 2019 года возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяны Луковецкой, директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии, а также Анатолия Кайро. Первые трое были заочно арестованы и объявлены в розыск, Кайро поместили под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Бизнесмены перевели на счета подконтрольной Петрову кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности, — 4 млрд рублей.

Компания-автодилер «Рольф» была основана в 1991 году. Занимается продажей новых автомобилей и машин с пробегом, мототехники, автомобильных аксессуаров, сервисным обслуживанием, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества.

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