Водителю пришел штраф с камеры из-за меховой накидки на кресло

Комплекс автоматической фиксации нарушений выписал автомобилистке сразу два штрафа, посчитав белую меховую накидку на переднее сиденье человеком. Штрафы пришли в разные дни с разницей в месяц, но оба раза он приходил с одной и той же камеры. Произошел инцидент в Саратовской области.

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Автомобилистка рассказала, что ездит с этими чехлами уже давно — порядка трех лет, и никогда никаких проблем со штрафами из-за этого не было. Но из-за новой камеры ей пришло два штрафа по тысяче рублей каждый.

Обжаловать штрафы у нее не получилось, а в местном отделении ГИБДД ей посоветовали обратиться в управление по Саратовской области, которое находится в самом Саратове. Дозвониться до них женщина не смогла и в итоге решила оплатить оба штрафа, пока на них действовала 50-процентная скидка.

Меховые чехлы она решила не снимать, однако теперь пристегивает несуществующего переднего пассажира во избежание новых штрафов.