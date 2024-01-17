Водителю пришел штраф с камеры из-за меховой накидки на кресло
Комплекс автоматической фиксации нарушений выписал автомобилистке сразу два штрафа, посчитав белую меховую накидку на переднее сиденье человеком. Штрафы пришли в разные дни с разницей в месяц, но оба раза он приходил с одной и той же камеры. Произошел инцидент в Саратовской области.
Автомобилистка рассказала, что ездит с этими чехлами уже давно — порядка трех лет, и никогда никаких проблем со штрафами из-за этого не было. Но из-за новой камеры ей пришло два штрафа по тысяче рублей каждый.
Обжаловать штрафы у нее не получилось, а в местном отделении ГИБДД ей посоветовали обратиться в управление по Саратовской области, которое находится в самом Саратове. Дозвониться до них женщина не смогла и в итоге решила оплатить оба штрафа, пока на них действовала 50-процентная скидка.
Меховые чехлы она решила не снимать, однако теперь пристегивает несуществующего переднего пассажира во избежание новых штрафов.
В январе прошлого года похожая ситуация произошла в Дагестане. Водитель перевозил на переднем сиденье портрет лезгинского князя и военачальника Хаджи-Давуда, который жил три века назад. Камера сочла его за непристегнутого пассажира и также выписала водителю штраф.