Появилась первая фотография логотипа нового бренда Solaris

Компания Hyundai Motor Group нашла способ вернуться на российский рынок, несмотря на санкционные ограничения: автомобили будут продавать под брендом Solaris. "Русский автомобиль" опубликовал фотографии Hyundai Creta с новым шильдиком.

Сообщается, что эмблемы Solaris прошли цикл испытаний: "качество креплений, устойчивость к перепадам температуры, химическая стойкость и т. д."

Подчеркивается, что Solaris - один из вариантов, и совершенно необязательно, что именно это торговое наименование станет брендом, под которым возобновится продажа "корейцев". Однако логично предположить, что затраченные ресурсы делают именно Solaris первой в списке наиболее вероятных торговых марок компании в России.