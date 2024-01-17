Студенты из Японии превратили Mazda MX-5 в реплику концепта Toyota S-FR

Toyota S-FR была одним из самых многообещающих концептов Токийского автосалона 2015 года, но планы автопроизводителя по выпуску серийной версии так и не были реализованы. И всё же это проект не забыт: на Токийском автосалоне 2024 года студенты автомобильного колледжа Сайтама создали реплику того самого концепта на базе родстера Mazda MX-5 NC.

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Родстер сохранил большую часть кузовных панелей Mazda, включая лобовое стекло, зеркала, двери, капот и складной мягкий верх, но всё остальное было модифицировано, чтобы напоминать концепт Toyota. Передняя часть оснащена круглыми светодиодными фарами от MINI, которые расположились между кастомным бампером и стандартным капотом.

Большая решетка радиатора, задний диффузор и фиксированное антикрыло — явные отсылки к более агрессивному на вид гоночному концепту Toyota S-FR Racing, представленному на Токийском автосалоне 2016 года. Задняя часть также сделана на заказ: круглые светодиодные задние фонари неизвестного происхождения и скульптурная крышка багажника со встроенным спойлером.

В салоне добавили пару гоночных ковшей и нестандартное рулевое колесо, удалив все эмблемы Mazda. О механических модификациях ничего не говорится, но автомобиль заметно занижен, намекая на измененную подвеску. Легкосплавные диски Work на вторичном рынке — приятный штрих.