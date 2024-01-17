Geely решила официально начать продажи нового Atlas в России

Компания Geely опубликовала цены на новый Atlas. Кроссовер уже доступен к покупке во всех официальных дилерских центрах марки.

Автомобиль доступен в трех комплектациях и с одним силовым агрегатом: двухлитровым бензиновым мотором мощностью 200 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

В составе начальной комплектации Luxury заявлены ABS, ESC, система ЭРА-Глонасс, система предотвращения опрокидывания, шесть подушек безопасности, системы распознавания дорожных знаков и определения усталости водителя, движения по автомагистрали, предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений, помощи при движении на склоне и экстренном торможении, а также удержания автомобиля в полосе следования.

Также в состав базовой версии вошли: 19-дюймовые колеса, LED-фары ближнего и дальнего света, а также светодиодные ДХО и фонари, рейлинги, панорамная крыша с люком, салон с отделкой из темно-синей экокожи со светлыми вставками, "зимний" пакет (обогревы передних и задних сидений, наружных зеркал, рулевого колеса, форсунок и лобового стекла), электропривод регулировки передних кресел, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядку, мультимедиа с дисплеем 13,2 дюйма вертикальной ориентации, цифровая панель приборов на экране 10,2 дюйма, бесключевой доступ, аудиосистема с шестью динамиками, система камер кругового обзора.

Цена Geely Atlas Luxury составляет 3 194 900 рублей.

Фото: Предоставлено пресс-службой Geely

Купить "Атлас" в комплектации Flagship можно за 3 394 900 рублей. Дополнительно кроссовер оснащён проекционным дисплеем, премиум аудиосистемой с 11 динамиками, электроприводом крышки багажника, расширенным набором регулировок водительского кресла.

Самая дорогая версия Flagship Sport обойдется в 3 494 900 рублей. Её отличают двухцветная окраска кузова, 20-дюймовые диски, а также расширенный декор.