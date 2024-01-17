В России создали супер-ГАЗель на основе снегоболотохода

Новую модель представила российская компания «Техинком» – та самая, которая в свое время прославилась вездеходами с кабиной КАМАЗа. Новая модель – более компактная; это снегоболотоход Ямал К-44, машина с колесной схемой 4х4 и кабиной ГАЗ ГАЗель.

Используется двухрядная кабина грузовой модификации – у нее два ряда сидений, и сзади могут поместиться три человека. Габариты машины – 6100х2550х2185 мм, колея – 1900 мм, а дорожный просвет – 490 мм.

Позади кабины располагается кузов – грузоподъемность Ямала составляет 1 тонну на обычных дорогах и 600 кг на слабонесущих грунтах. Машина плавающая, поэтому отдельно оговорена грузоподъемность на плаву: 350 кг.

Применены мосты от ГАЗ-66 с блокировкой дифференциала, шины низкого давления 1450х650-21 имеют централизованную подкачку. Машина может двигаться по раскисшим дорогам, глубокой грязи и снежной целине, сообщает производитель.

За рулем