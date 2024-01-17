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Седан Lynk & Co 07 от Geely и Volvo: теперь живьём

Модель получит гибридную установку EM-P, при этом считается, что для новинки будет предусмотрена полноприводная версия. Премьеру проведут в ближайшие месяцы.

"Живые" фотографии нового седана Lynk & Co 07 от Geely и Volvo
© колеса.ру

Тизер среднеразмерного седана Lynk & Co 07 опубликовали под конец прошлого года, а теперь появились фирменные «живые» фото замаскированного тестового прототипа. Напомним, марка является совместным проектом компаний Geely и Volvo (шведский автопроизводитель в свою очередь принадлежит китайцам), новинка же станет второй четырехдверкой в гамме: она окажется на ступеньку выше модели с индексом 03.

Колеса.ру

Головная оптика заклеена пленкой, но благодаря тизеру мы знаем, что у «семерки» будут мудреные ходовые огни, как у новейшего кроссовера Lynk & Co 08 и рестайлингового паркетника Lynk & Co 06. Другие особенности внешности седана – зеркала на отдельных ножках, выдвижные ручки дверей и задранная вверх подоконная линия. К слову, новый фирменный стиль Линка был задан концептом Next Day, который дебютировал в 2022 году.

Снимков интерьера еще нет, но шпионы уже ловили Lynk & Co 07: внутри будут привычные для бренда отдельные экраны приборки и мультимедийной системы.

Колеса.ру

В основе новинки лежит модернизированная платформа CMA (Compact Modular Architecture) с приставкой Evo. Также объявлено, что Lynk & Co 07 предложат в виде подзаряжаемого гибрида с установкой EM-P, но подробности о технике марка пока не раскрыла. Китайские СМИ полагают, что седан разделит начинку с кроссом Lynk & Co 08 EM-P. В состав установки паркетника входит турбомотор 1.5 (163 л.с.), «простые» версии имеют один электромотор, у дорогих на задней оси есть отдельный электродвижок, совокупная отдача – 381 и 593 л.с. соответственно. Для кроссовера предусмотрено три варианта батареи – емкостью 21,2 кВт*ч, 39,6 кВт*ч или 39,8 кВт*ч.

Полноценную премьеру Lynk & Co 07 справит в первом квартале текущего года. В России совместная марка Geely и Volvo официально не представлена, хотя до начала всем известных событий ее собирались вывести на наш рынок. Впрочем, дилеры уже давно организовали «параллельные» поставки Линков.

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