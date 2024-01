"Живые" фотографии нового седана Lynk & Co 07 от Geely и Volvo

Тизер среднеразмерного седана Lynk & Co 07 опубликовали под конец прошлого года, а теперь появились фирменные «живые» фото замаскированного тестового прототипа. Напомним, марка является совместным проектом компаний Geely и Volvo (шведский автопроизводитель в свою очередь принадлежит китайцам), новинка же станет второй четырехдверкой в гамме: она окажется на ступеньку выше модели с индексом 03 .

Головная оптика заклеена пленкой, но благодаря тизеру мы знаем, что у «семерки» будут мудреные ходовые огни, как у новейшего кроссовера Lynk & Co 08 и рестайлингового паркетника Lynk & Co 06. Другие особенности внешности седана – зеркала на отдельных ножках, выдвижные ручки дверей и задранная вверх подоконная линия. К слову, новый фирменный стиль Линка был задан концептом Next Day, который дебютировал в 2022 году.