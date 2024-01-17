Nissan превратил X-Trail в скорую помощь на гусеницах. Фото

На горнолыжном курорте Червиния в Италии японская марка представила X-Trail Mountain Rescue — автомобиль-спасатель, призванный напомнить любителям зимних видов спорта об аккуратности. Это только концепт, но он продуман до мелочей: помимо внешних доработок, сделавших его эффективнее на снегу, X-Trail получил все нужное оборудование, в которое включены сирена, носилки и даже дрон для обозревания окрестностей.

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Исходником для X-Trail Mountain Rescue стал последовательный гибрид X-Trail e-Power с электрическим полным приводом e-4ORCE. Колеса кроссовера заменили на гусеницы, приподняв кузов над землей на дополнительные 23 сантиметра. Как утверждает Nissan, полный привод e-4ORCE может реагировать на изменение дорожных условий за 1/10 000 секунды — примерно в 1000 раз быстрее традиционных систем. Тяга регулируется для каждого колеса индивидуально и зависит от зацепа.

Nissan UK

Nissan UK

Nissan UK

Nissan UK

Nissan UK

Nissan UK

Nissan UK

Nissan UK

Среди внешних доработок X-Trail Mountain Rescue — расширители колесных арок, лебедка, усиленные буксировочные проушины, дополнительная оптика спереди и сзади, а также багажник на крыше, рассчитанный на перевозку носилок и лопат для снега.

Из салона вынули задний диван, установив на его место носилки для перевозки травмированных лыжников. Рядом с ними — повернутое спиной к водителю сиденье, предназначенное для врача. Кроссовер оснастили GPS-навигатором Garmin, набором раций Motorola, шкафчиком с предметами первой необходимости, такими как термоодеяла и лавинные зонды. Сзади есть отсек для дрона DJI.

Серийные перспективы гусеничного X-Trail неизвестны. Для самого Nissan X-Trail Mountain Rescue — не только способ напомнить об осторожности в горах, но и «смелый и инновационный способ помочь потребителям понять преимущества усовершенствованной системы полного привода e-4ORCE».