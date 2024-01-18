За прошлый год в столице более 3,7 тысячи авто со снятыми номерами отправили на штрафстоянки по решению Антитеррористической комиссии, сообщает Дептранс Москвы в своем официальном Telegram-канале.

Чаще всего эвакуаторы перемещали на специальные стоянки машины BMW (10% от всех случаев), Geely (249 случаев) и Mercedes (236 случаев).

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, поводом эвакуировать припаркованный автомобиль на штрафстоянку является отсутствие номеров или подложные номера, так как такие авто могут быть в угоне или потенциально опасны. На штрафстоянках их проверяют правоохранительные органы. "Если полиция не выявила ничего противоправного и авто припарковали без нарушений - владелец может бесплатно его вернуть", - рассказал заммэра.