Обновленный гибридный кроссовер Lynk & Co 09 EM-P официально представлен в Китае

Китайский бренд Lynk & Co представил обновленный гибридный кроссовер 09 EM-P, который может проехать без дозаправки почти 1500 км. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены на модель начинаются от 307,8 тыс. юаней (3,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

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По размерам кроссовер сопоставим с Volvo XC90 и Mercedes-Benz GL. Длина кроссовера — 5042 мм, ширина — 1977 мм, высота — 1780 мм, а колесная база составляет 2984 мм. Клиренс — 180 мм. В салоне, в зависимости от версии, могут разместиться шесть или семь человек.

В обновленной модели доработан салон. В частности, размер центрального экрана медиасистемы был увеличен до 15,4 дюйма, а вместо физических кнопок под ним установили сдвоенный дефлектор климат-контроля.

Автомобиль оснащается плагин-гибридной силовой установкой EM-P, состоящей из 2,0-литрового бензинового турбомотора и трех электродвигателей мощностью 555 л.с. Запас хода составляет 1430 км.