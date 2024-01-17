АвтоВАЗ определился с эмблемой нового бренда

Дочка АвтоВАЗа ООО «Автозавод Санкт-Петербург» подала заявки в Роспатент на регистрацию двух вариантов нового товарного знака. Они были поданы 11 января. Сам товарный знак оформлен в виде вписанной в овал буквы Х, состоящей из двух частей. Если убрать верхнюю и увеличить нижнюю, получится нечто похожее на эмблему марки Chery, которую называют новым партнером АвтоВАЗа. Одновременно знак напоминает эмблему еще одной китайской компании — Xpeng.

Судя по информации в заявке, под новым брендом АвтоВАЗ сможет выпускать широкий перечень товаров. В него входят легковые автомобили, спортивные, гоночные и даже беспилотные, электрические и реактивные двигатели, автоприцепы и трейлеры, фургоны и рефрижераторы, а также военный транспорт и различные комплектующие. Кроме этого, предусмотрен различный мерч, включая елочные игрушки и спорттовары.

АвтоВАЗ официально объявил о планах запустить новый бренд в ходе ежегодной пресс-конференции на прошлой неделе. Под ним будут выпускать машины по лицензии на мощностях завода «Лада Санкт-Петербург» — бывшей площадки Nissan. Пока известно о двух моделях классов C и D, одна из которых будет кроссовером или внедорожником. Согласно плану АвтоВАЗа, они увидят свет в ближайшие два года.

Роспатент