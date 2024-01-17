Volvo обнаружила проблемы с поворотниками у десятков тысяч XC40

Еще в ноябре прошлого года шведская компания получила четыре жалобы на проблемы с левым задним поворотником. У специалистов ушло несколько месяцев на то, чтобы найти причины сбоя и принять решение об отзыве 14 409 кроссоверов, произведенных с 13 октября 2022 года по 20 декабря 2023 года и проданных в США. При этом о каких-либо авариях, причиной которой стал неработающий поворотники, информации нет.

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Выяснилось, что левый задний поворотники может выйти из строя из-за ошибки в программном обеспечении центрального электронного модуля, поставщиком которой является фирма Aptiv Deutschland. В случае, если это происходит, на приборной панели всплывает соответствующее уведомление.

Владельцев более 14 тысяч автомобилей, которые могут столкнуться со сбоящим поворотником, до конца февраля пригласят в сервисные центры для проверки и обновления ПО. Все работы будут проведены за счет автопроизводителя.