Водных лихачей будут отслеживать с помощью камер

В России планируют полноценно запустить автоматическую систему фотовидеофиксации нарушений на воде. Об этом узнала «Парламентская газета».

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Соответствующие поправки в Кодекс внутреннего водного транспорта опубликовали во вторник, 16 января, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уточняет издание.

Подчеркивается, что в столице уже несколько лет действует система слежения за лихачами на воде. Нарушения обрабатывают по такой же схеме, по которой обрабатываются дорожные камеры. Сначала фотофиксация направляется в центр обработки, затем — в Ространснадзор. В ведомстве принимается решение о штрафе.

В 2023 году количество выявленных нарушений в Москве за счет системы увеличилось втрое к 2022 году. В общей сложности по России штрафы выписали 250 гражданам.

Вместе с тем понятие про автоматические системы и фиксацию нарушений с помощью камер в Кодексе отсутствует. Власти намерены скорректировать этот момент за счет поправок, говорится в статье.