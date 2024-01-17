Рабочим КамАЗа подняли цены на обеды

С 17 января цены в заводских столовых КамАЗа вырастут на 6,99 процента, сообщает Quto.ru со ссылкой на корпоративную газету «Вести КамАЗа». При этом с 1 января вырос размер компенсации за питание для сотрудников КамАЗа — на десять процентов, до 120 рублей, поэтому рост цен не отразится на работниках.

Quto.ru отмечает, что рост цен в столовых связан с индексом инфляции по Татарстану, где расположены предприятия компании.

Издание отмечает, что в Набережных Челнах ранее выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В связи с этим КамАЗ увеличил размер компенсации на транспорт для сотрудников — теперь она составляет 70 рублей в день.