Пьяный иркутянин приехал в ГИБДД, чтобы поставить авто на учет

В Иркутске пьяный водитель приехал в ГИБДД, чтобы сменить собственника автомобиля своего товарища. Как сообщает «МВД Медиа» в Telegram-канале, теперь мужчине грозит сразу несколько штрафов, лишение прав и уголовное дело.

Как рассказали в ГИБДД, в отдел технадзора и регистрации транспортных средств обратились двое мужчин, которые хотели поставить авто на учет со сменой собственника. Во время процедуры инспекторы почувствовали от водителя сильный запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что автомобилист был пьян. Кроме того, выяснилось, что сама машина принадлежит не водителю, а его знакомому, который попросил его помочь, поскольку не имеет водительских прав.

В результате на мужчину составили сразу три административных протокола. Правоохранители уличили его в езде на не зарегистрированном в установленный срок транспортном средстве (штраф до 800 рублей), передвижении на авто без госномера (штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев), а также в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения (штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет).