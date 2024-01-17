Перечислены новинки, которые могут привезти из Японии в Россию в 2024 году

Японские автопроизводители прекратили поставки машин в Россию еще в 2022 году. Это не помешало дилерам всё же завозить популярные модели.

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В начале текущего года на рынке России появится Honda Inspire - седан в спортивной модификации. Выпуском автомобилей занимаются на СП Dongfeng Honda. В комплектации заявлен 1.5-литровый двигатель мощностью 192 л.с. У седана есть версия с подзаряжаемым гибридом.

Еще одна модель от компании Honda, которая появится в России, - Elysion. Это минивэн с 7-местным салоном, который будет поставляться из Китая. На родном рынке модель предлагается с двигателем 2.0, производительность которого равна 145 л.с. В паре работают 2 электромотора. Официальная стоимость для рынка России пока не раскрывается.

Honda City тоже приедет к дилерам в текущем году. Это бюджетный седан, который представляет собой альтернативу KIA Rio. Пока нет точной информации о техническом оснащении для местного рынка. В других странах модель предлагается с двигателем 1.5, мощность которого составляет 121 л.с. В паре работает 6МКПП или вариатор. Есть и гибридное исполнение с мощностью моторов 126 л.с.

Из линейки Toyota в России появится Raize - компактный кроссовер с длиной кузова менее 4 метров. В разработке данной модели принимала участие дочерняя компания бренда - Daihatsu. В основе автомобиля лежит платформа DNGA, которая предусматривается для компактных машин. Оснащен кроссовер 1-литровым мотором на 98 л.с. и вариатором D-CVT.

Toyota Levin - брат-близнец Corolla. В скором времени такая модель будет доступна для приобретения в РФ. Под капотом установлен двигатель на 1.8 литра и электромотор. Общая производительность составляет 136 л.с.