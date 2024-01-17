Jeep Wrangler лишится мотора V8 HEMI после "прощальной" серии

На форуме JL Wrangler появилась информация со ссылкой на дилеров, что они ожидают специальную серию «прощальных» внедорожников Rubicon 392 с 6,4-литровым двигателем HEMI. Причем на каждого дилера придется всего по одному Wrangler Rubicon 392 Final Edition. Логично предположить, что финальная серия внедорожников окажется дороже, чем стандартный Wrangler Rubicon 392, который стоит 92 140 долларов (8,1 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

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Jeep Wrangler Rubicon 392 с мотором V8 вышел на американский рынок сравнительно недавно — в 2021 году. Восьмицилиндровый двигатель модель получила впервые, и этот вариант до сих пор остается самым мощным в семействе. Под капотом у такого Wrangler 6,4-литровый агрегат HEMI, развивающий 481 лошадиную силу и 637 Нм крутящего момента; в трансмиссии используется восьмидиапазонный автомат TorqueFlite 8HP75 с ручным режимом и подрулевыми лепестками, а также двухступенчатая раздаточная коробка с понижающим рядом.

Stellantis

Еще одна особенность такого внедорожника — функция Torque Reserve, которая создает запас крутящего момента при старте с двух педалей. Она досталась Wrangler от 818-сильного Dodge Challenger SRT Super Stock. А у Jeep Grand Cherokee Trackhawk позаимствовали алгоритм смены передач, согласующий стратегию переключений с доступной тягой. В результате Wrangler Rubicon 392 разгоняется с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,5 секунды и проезжает дистанцию в четверть мили (402 метра) за 13 секунд.

Stellantis

Помимо всего перечисленного, Wrangler Rubicon 392 оснащен лифт-комплектом подвески Mopar (прибавка составляет 50 миллиметров), однотрубными амортизаторами Fox с особыми настройками, шинами внешним диаметром 35 дюйма и функциональным воздухозаборником с водоотделителем.