Эксперт высказался о запрете метаноловой «незамерзайки»

Редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин прокомментировал запрет метаноловых стеклоомывающих жидкостей. Он счел такие меры нецелесообразными, передает Quto.ru.

В настоящее время в России запрещены производство и продажа таких средств.

«Сложно назвать в автомобильной сфере большую законодательную глупость, чем запрет метаноловых стеклоомывающих жидкостей», — заявил Милешкин.

По словам специалиста, для зимней «незамерзайки» подошла бы именно данная основа. Он напомнил о том, что метаноловые стеклоомывающие жидкости находятся под запретом в РФ более 23 лет. Милешкин пояснил, что в отношении них введены меры из-за рисков для здоровья. В частности, по его словам, от употребления средства внутрь можно умереть, однако здравомыслящие люди этого делать не будут.

По словам эксперта, у метанола температура замерзания является максимально низкой. Кроме того, он не имеет неприятного запаха. Милешкин отметил, что «незамерзайки» из изопропилового спирта в несколько раз дороже метаноловых и раньше густеют. Также запах у них хуже, отметил специалист.