Снятые с производства Lada X-Cross 5 сфотографировали на парковке

Фотографией автомобилей поделилось сообщество Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Судя по всему, на ней запечатлены X-Cross 5 из первой собранной в Санкт-Петербурге партии из 170 машин, которая оказалась и последней. В свободной продаже автомобили не появятся, но на дорогах общего пользования их все же можно будет увидеть: кроссоверы проданы в корпоративные автопарки.

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Как отмечают очевидцы, Lada X-Cross 5, замеченные на стоянке, уже прошли подготовку и были переобуты в зимнюю резину. Это может означать, что в ближайшее время их начнут передавать клиентам.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что в первую партию вошло 170 кроссоверов, которые продали в корпоративные автопарки. Порядка 50 машин продали в Москве, а 120 отправили в Тольятти. 60 из них уже «переобули» в зимние шины: они послужат корпоративным транспортом для начальства АвтоВАЗа, говорили инсайдеры.

X-Cross 5 — это FAW Bestune T77 с шильдиками Lada, который встал на конвейер нового завода АвтоВАЗа «Лада Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan) летом прошлого года. В декабре кроссовер исчез с сайта Lada, а источники сообщили о полном закрытии проекта из-за разногласий с китайской стороной.