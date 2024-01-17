Названо количество произведенных в России автомобилей Haval

Количество произведенных на заводе в Тульской области автомобилей приблизилось к отметке 100 тысяч штук, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Haval. Каждый второй сошедший с конвейера тульского предприятия автомобиль — это Jolion. А на втором месте по этому показателю модели F-серии — кроссовер F7 и кросс-купе F7x.

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Помимо трех перечисленных моделей, на заводе Haval производят Haval Dargo и рамный внедорожник H9. А недавно «Хавейл Мотор Рус» в тестовом режиме начал собирать и М6, который оставался последним кроссовером марки, не локализованным в России — его возили из-за рубежа. Впрочем, о серийном производстве речи пока не идет.

В начале января появилась информация о том, что тульский завод готовится к выпуску обновленного Jolion. Однако радикального обновления ждать не стоит: кроссовер 2024 модельного года отличится бамперами, решеткой радиатора с вертикальными ламелями, заводским антихромом и другими колесными дисками. Техника же останется прежней. В продажу такой автомобиль может поступить уже в феврале.

Также в 2024 году Haval планирует запустить на российском рынке новые поколения моделей Dargo и H9 и три кроссовера разных классов, H3, H5 и F8 — об этом сообщают инсайдеры. H3, который ждут весной, также известен как Cool Dog, он уступает по габаритам Dargo и оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил в связке с семидиапазонным «роботом». Привод у него полный.