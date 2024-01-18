В Калининграде возобновили производство кроссовера KIA Soul

На производственной площадке “Автотор” в Калининграде запустили сборку машин KIA Soul. При запуске сборки руководство завода столкнулось с трудностями.

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В дилерских центрах России можно приобрести новые кроссоверы южнокорейского бренда - KIA Soul и Seltos. В конце 2023 года поставки автомобилей возобновились, так как к работе приступил завод в Калининграде. Все машины, которые есть в наличии у дилеров, поставляются с завода “Автотор”. Они были выпущены еще в 2022 году.

На данный момент с предприятия в Калининграде привозят только 2 модели - Seltos и Soul. Однако в продаже у дилеров есть и кроссоверы Sportage 2022 года выпуска, а также автомобили прошлого года, которые завозят по схеме параллельного импорта.

Сейчас паркетник KIA Seltos в комплектации Luxe Plus предлагается по цене 3 500 000 рублей. В оснащении предусматривается 2-литровый силовой агрегат, в связке с которым функционирует вариаторная трансмиссия. В продаже также есть кроссоверы в исполнении Luxe Plus в 3 оттенках - красный, белый и синий. За цвет покупателям придется доплатить 100 000 рублей. Всем клиентам, которые приобретают автомобили марки KIA, предоставляется гарантийное и сервисное обслуживание с интервалом в 15 тысяч км.

До 2022 года на заводе “Автотор” выпускались разные модели марки KIA – Seltos, Soul, Sorento, Cerato и K5. Весной 2023 года сообщалось, что на территории предприятия находится почти 7000 автомобилей в неполной комплектации. Они были некомплектны в разной степени - отмечалась нехватка интерьерных панелей, электронных блоков. Часть таких машин уже укомплектовали и отправили в дилерские центры.