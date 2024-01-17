Плату за проезд по временно перекрытым участкам трассы М-12 отменят

Госкомпания «Автодор» приняла решение убрать плату за проезд для пользователей, которые оказались на перекрытых из-за сложных погодных условий участках трассы М-12, связывающей Москву и Казань. Об этом сообщила организация в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что в настоящее время свыше 40 единиц уборочной техники задействованы для расчистки дорожного полотна. Это делается для того, чтобы возобновить движение по трассе, указала компания.

Ранее в связи с сильной метелью движение по М-12 «Восток» на участке 684 — 836 км (от Канаша до Шали) закрыли. Подчеркивалось, что водители, которые оказались на данном участке, получают помощь от аварийных комиссаров и МЧС.

Трасса М-12 «Восток» проходит через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана.