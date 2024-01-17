Плату за проезд по временно перекрытым участкам трассы М-12 отменят

Плата за проезд по временно перекрытым участкам трассы М-12 будет отменена
Госкомпания «Автодор» приняла решение убрать плату за проезд для пользователей, которые оказались на перекрытых из-за сложных погодных условий участках трассы М-12, связывающей Москву и Казань. Об этом сообщила организация в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что в настоящее время свыше 40 единиц уборочной техники задействованы для расчистки дорожного полотна. Это делается для того, чтобы возобновить движение по трассе, указала компания.
Ранее в связи с сильной метелью движение по М-12 «Восток» на участке 684 — 836 км (от Канаша до Шали) закрыли. Подчеркивалось, что водители, которые оказались на данном участке, получают помощь от аварийных комиссаров и МЧС.
Трасса М-12 «Восток» проходит через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что профильные министерства и «Автодор» обсуждают возможность продления эксперимента по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам, который проводился в России с 1 марта по 31 декабря 2023 года.