Ведерко на фаркоп и права в стакане: какие традиции есть у автомобилистов
В современном мире автомобилисты уже стали особой кастой людей. Кроме любви к своим машинам их объединяют собственные традиции и суеверия, пишет Mail.ru.
Например, в американских романтических фильмах можно встретить традицию привязывать к автомобилю молодоженов консервные банки. Изредка это делают и в России, однако здесь их чаще заменяют бумажными цветами и воздушными шарами. И зря — по поверью, грохот банок должен отгонять злых духов от новоиспеченной семьи.
Еще одна традиция — возить маленькое ведерко на фаркопе. Сейчас этот атрибут скорее символический и используется как оберег, однако раньше ведро имело практическое применение. В те времена, когда антифриза не было или же он использовался редко из-за своей высокой стоимости, в качестве охлаждающего вещества применялась вода. Когда она выкипала из системы, ее заливали с помощью возимого на фаркопе ведерка.
Есть обычаи, связанные и с моментом получения водительского удостоверения. Некоторые автолюбители считают, что такое событие следует обмывать. Одни владельцы авто утверждают, что достаточного одного стакана горячительного, а другие — что нужно собрать компанию и купить столько литров спиртного, сколько указано на последней цифре номера документа. Также бытует мнение, что само удостоверение необходимо опустить в стакан, из которого пьет новоиспеченный водитель.
Другая традиция связана уже с отказом от автомобилей, хоть и лишь на один день — 22 сентября. Начало обычаю положили в 1994 году, когда европейские водители отказались от своих транспортных средств и устроили шествие в исландском Рейкьявике, британском Бате и французском Ля Рошеле. В этот день принято пересаживаться на велосипеды или вовсе ходить пешком. С 2007 года такие акции проводятся и в России: первыми на день отказались от любимых средств передвижения в пользу двух колес водители из Екатеринбурга.