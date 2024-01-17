Ведерко на фаркоп и права в стакане: какие традиции есть у автомобилистов

В современном мире автомобилисты уже стали особой кастой людей. Кроме любви к своим машинам их объединяют собственные традиции и суеверия, пишет Mail.ru.

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Например, в американских романтических фильмах можно встретить традицию привязывать к автомобилю молодоженов консервные банки. Изредка это делают и в России, однако здесь их чаще заменяют бумажными цветами и воздушными шарами. И зря — по поверью, грохот банок должен отгонять злых духов от новоиспеченной семьи.

Еще одна традиция — возить маленькое ведерко на фаркопе. Сейчас этот атрибут скорее символический и используется как оберег, однако раньше ведро имело практическое применение. В те времена, когда антифриза не было или же он использовался редко из-за своей высокой стоимости, в качестве охлаждающего вещества применялась вода. Когда она выкипала из системы, ее заливали с помощью возимого на фаркопе ведерка.

Есть обычаи, связанные и с моментом получения водительского удостоверения. Некоторые автолюбители считают, что такое событие следует обмывать. Одни владельцы авто утверждают, что достаточного одного стакана горячительного, а другие — что нужно собрать компанию и купить столько литров спиртного, сколько указано на последней цифре номера документа. Также бытует мнение, что само удостоверение необходимо опустить в стакан, из которого пьет новоиспеченный водитель.