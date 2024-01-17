Путин напомнил о главной задаче сотрудников ГИБДД
Основная задача российской Госавтоинспеции заключается в обеспечении безопасности и снижения смертности на дорогах. Об этом в среду, 17 января, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.
В период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выявили 433 водителя, севших за руль в нетрезвом виде. Из них 22 автомобилиста нарушили правила повторно.
В 2024 году изменятся правила сдачи экзамена в ГИБДД. Для будущих водителей сделали несколько послаблений. Подробнее о нововведениях — в материале «Вечерней Москвы». Так, с 1 апреля вступит в силу постановление российского правительства, устанавливающее правила приема экзамена на получение водительского удостоверения, а также соответствующий регламент Министерства внутренних дел.