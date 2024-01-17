Путин напомнил о главной задаче сотрудников ГИБДД

Основная задача российской Госавтоинспеции заключается в обеспечении безопасности и снижения смертности на дорогах. Об этом в среду, 17 января, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.

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— Задача ГАИшников не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП, — передает слова главы государства официальный сайт Кремля.

В период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выявили 433 водителя, севших за руль в нетрезвом виде. Из них 22 автомобилиста нарушили правила повторно.