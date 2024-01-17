В России замечен необычный Jaecoo J7, находившийся в сервисе

Фотографии новинки, замеченной в одном из официальных российский сервисов марки, публикует портал «Китайские автомобили». Подзаряжаемый гибрид отличается от обычного J7, который уже продается в России: его можно узнать по дополнительному лючку на заднем правом крыле — там спрятан разъем для подключения к зарядной станции. Салон у гибрида тоже другой.

© Мотор.ру

На снимках можно заметить, что батарея у плагин-гибридного Jaecoo J7 размещена в багажном отсеке, у центрального тоннеля иная конфигурация, а селектора коробки передач нет на привычном месте — за переключение отвечает правый подрулевой рычажок. Кроме того, у гибрида другие кнопки стеклоподъемников, а блок управления светом выведен на отдельную панель и находится слева от руля. Наконец, у PHEV-версии обновленные дверные карты и имеется датчик слежения за состоянием водителя над рулем.

Китайские автомобили

Китайские автомобили

Стоит отметить, что гибридный Jaecoo J7 пока не продается даже в Китае (там модель именуется Chery Explore 06), а прототип, который компания продемонстрировала осенью на мероприятии Chery International User Summit-2023, отличался от машины, сфотографированной в Москве. Например, порт для зарядки у него располагался на двери багажника, а салон больше походил на стандартный J7.

Известно, что что средний расход топлива Explore 06/J7 PHEV составит примерно 4,2 литра на 100 километров, а общий запас хода будет достигать 1,4 тысячи километров.