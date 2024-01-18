Австралийская компания Brabham Automotive прекратила существование

Австралийская компания Brabham Automotive, финансируемая и управляемая частным инвестиционным фондом Fusion Capital, потеряла права на имя Brabham и встала на паузу. В дальнейшем возможен её перезапуск под новым брендом.

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Brabham Automotive возникала в 2018 году с подачи австралийца Дэвида Брэбэма, младшего сына Джека Брэбэма — одного из самых известных и результативных гонщиков Формулы-1 50-х и 60-х годов прошлого века. Основным инвестором и фактическим владельцем Brabham Automotive стала инвестиционная компания Fusion Capital, а семья Брэбэм предоставила ей временное право на использование легендарного имени. Семья Брэбэм в свою очередь владеет зарегистрированной в Великобритании Brabham Group, и вот на днях появилось официальное сообщение о том, что сотрудничество между Brabham Group и Brabham Automotive расторгнуто, так как у партнёров оказалось слишком разное видение будущего, то есть того, в каком направлении должна развиваться Brabham Automotive.

Fusion Capital лишилась права ни использование марки Brabham, но у неё осталась основная часть активов Brabham Automotive, что в теории позволяет австралийскому инвестору продолжить выпуск автомобилей под другим именем, но конкретного решения по этом поводу пока нет. Семья Брэбэм тоже намерена продолжить работу в автобизнесе и в автоспорте, но уже с новым финансовым и техническим партнёром, которого тоже пока нет. Получается, что вместо почившей Brabham Automotive на рынок эксклюзивных автомобилей могут выйти сразу две новые компании — одна с именем Brabham, вторая под новой маркой, но с прежним техническим базисом.

Прежний базис — это среднемоторный заднеприводный суперкар Brabham BT62, изначально разработанный как сугубо трековый автомобиль. В 2020-м у Brabham BT62 появилась дорожная версия с литерой R, она оснащалась 5,4-литровым атмосферным V8 (использовался блок цилиндров компании Ford) мощностью 710 л.с. и стоила порядка 1,35 млн долларов США. Brabham BT62, кроме того, вполне успешно участвовал в гонках, его последняя эволюция класса GT2 называлась BT63.