Разбитую Acura TLX пустят с молотка за несколько миллионов

На продажу выставят один из ста Acura TLX Type S PMC Edition после серьезной аварии. Японский бренд представил лимитированную версию спорткара в 2022 году. Инженеры подготовили для модели три оттенка кузова: Curva Red, 130R White и Long Beach Blue. Всего специалисты выпустили 300 эксклюзивных машин, по сотне в каждом цвете. Представленный экземпляр имел стартовую цену в 63 995 долларов (примерно 5,6 миллиона рублей по текущему курсу). Теперь же владелец планирует расстаться с седаном после серьезного ДТП.

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В описании лота не указано, что конкретно произошло с машиной. Судя по всему, владелец Acura TLX Type S PMC Edition не справился с управлением, в результате чего серьезно повредил переднюю часть кузова. Несмотря на существенные дефекты, кажется, что моторный отсек «Акуры» остался невредим, поэтому потенциальному покупателю не придется раскошеливаться на ремонт технических агрегатов.

Copart

Copart

Copart

Copart

Copart

Copart

По предварительным данным, стартовая цена седана на аукционе составит 51 709 долларов (около 4,5 миллионов рублей). Таким образом, даже в разбитом состоянии автомобиль сохранил большую часть стоимости. При этом в описании указано, что спорткар полностью технически исправен. В движение полноприводную Acura TLX Type S PMC Edition приводит трехлитровый турбированный V6, отдача которого составляет 355 лошадиных сил. Пару агрегату составляет десятидиапазонный «автомат».