В Татарстане из-за метели возник транспортный коллапс

Аномальное потепление, пришедшее в Татарстан на смену морозам, обернулось транспортным коллапсом. Западный циклон принес с собой порывистый ветер со скоростью 22-27 метров в секунду, метель, ухудшение видимости до 500 метров.

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Первыми удар стихии ощутили автомобилисты, ехавшие по трассе М-7 "Волга". В Мамадышском районе 16 января на 953-м километре дороги произошло ДТП с участием 10 грузовиков. Сработал эффект домино, и машины, врезавшиеся друг в друга, на полдня заблокировали движение. К счастью, обошлось без жертв. В Башкирии из-за сильного снегопада на 1216-м км автодороги М-7 "Волга" столкнулись сразу восемь автомобилей. Закрыты ряд дорог федерального регионального значения. Сотни грузовиков, автобусов и легковых автомобилей стояли в среду, 17 января, на трассе М5.

- Очень сильный снег, сносит боковой ветер. Пробка растянулась больше чем на 10 километров, - рассказал корреспонденту "РГ" водитель-дальнобойщик Амир Заманов.