«Автодор» сообщил о возобновлении движения по трассе М-12

Движение на участке трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Автодора».

Напомним, что движение на трассе было перекрыто утром 17 января. Причиной стали сильная метель и снегопад.

«Движение на М-12 "Восток" на участке с 684-го по 836-й километр открыто в обоих направлениях», — говорится в сообщении «Автодора».