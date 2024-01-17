«Автодор» сообщил о возобновлении движения по трассе М-12
Движение на участке трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Автодора».
Напомним, что движение на трассе было перекрыто утром 17 января. Причиной стали сильная метель и снегопад.
«Движение на М-12 "Восток" на участке с 684-го по 836-й километр открыто в обоих направлениях», — говорится в сообщении «Автодора».
Трасса, о которой идет речь, связывает Москву и Казань и проходит через Владимирскую, Московскую и Нижегородскую области, а также Чувашию и Татарстан.
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