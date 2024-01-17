В 2023 году количество договоров каско увеличилось на 40%

По итогам первых 9 месяцев 2023 года количество договоров каско для физлиц выросло сразу на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, с 3,3 млн до 4,6 млн штук. Об этом "РГ" рассказала председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина.

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"Это очень хорошие результаты, учитывая непростой с экономической точки зрения год. Они интересны некоторой наметившейся перестройкой", - отметила она.

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По ее словам, средняя премия, напротив, снизилась на 20% - с 27,4 тыс. руб. до 21,7 тыс. руб.

Так, совокупный рост сборов по каско для физлиц составил 11% - с 89,7 млрд руб. до 99,6 млрд руб.

"Это произошло из-за роста потребительской стоимости автомобилей для граждан, вызванной ростом стоимости как самих машин, так и запчастей для них", - пояснила Якунина.

Еще одним фактором положительной динамики, по мнению эксперта, является то, что страховщики активно предлагают продукты мини-каско, которые защищают автовладельцев от основных рисков: угона и тоталя, но стоят существенно дешевле, чем стандартное каско. В целом по каско рост сборов по итогам 2023 года может составить около 20% по сравнению с 2022 годом. В 2024 году эта тенденция, скорее всего, сохранится, однако в силу насыщения рынка такого заметного роста количества договоров не будет, а рост сборов будет, скорее, соответствовать росту стоимости запчастей и автомобилей. Учитывая, что основной рост пришелся на 2022 и 2023 годы, можно ожидать, что в 2024 году рост сборов по автокаско будет находиться в пределах 10%, прогнозирует Якунина. Максимальный прирост премий показали ОСАГО (+24%), автокаско (+20%), сообщили "РГ" во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

"Положительные тренды по моторным видам страхования обусловлены ростом количества договоров, а также увеличением страховых сумм по классическим программам автокаско и ростом средней премии по ОСАГО в связи с удорожанием запчастей", - пояснили в организации.

При этом указанная динамика количества полисов обусловлена увеличением продаж новых автомобилей и распространением программ страхования автотранспорта с ограниченным набором рисков или франшизами. Сегодня недоверие к страховым организациям постепенно сменяется на понимание преимуществ страховой защиты, отмечает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

"Увеличение спроса на договоры автострахования стимулирует страховщиков конкурировать между собой, предоставляя более качественные и клиентоориентированные продукты. Естественно, все это имеет положительный эффект для отечественной страховой отрасли", - считает она.

По ее словам, предполагаемое увеличение премий по каско может создать необходимый финансовый резерв для возможного покрытия будущих страховых выплат по уже действующим договорам.

"Дальнейшее развитие страхования каско связано также с цифровой трансформацией финансового рынка и с использованием современных технологий для персонального определения тарифов для клиентов посредством анализа больших данных и точной оценки рисков, а также с помощью развития платформ для онлайн-оформления полисов и онлайн-урегулирования убытков при страховых случаях", - заключила эксперт.

Рост спроса на страхование подержанных автомобилей по все той же причине - рост их стоимости, рассказала доцент зав. каф.

"Государственное и муниципальное управление"

Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина.

"Растут так же продажи подержанных автомобилей не только на рынке, но и в автосалонах - а в них всегда предлагают застраховать автомобиль", - отметила она.