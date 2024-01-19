Глава дилеров России рассказал, что рынок сегодня наполовину состоит из "китайцев"

Автомобильный рынок России на 50% состоит из китайских брендов, говорится в презентации Подщеколдина. По информации главы РОАД, на данный момент на российском рынке представлены автомобили 60 китайских брендов, более трети из них поставляются не через официальные представительства.

По подсчётам Подщеколдина, китайские автобренды планируют продать в РФ в 2024 году 1,17 млн автомобилей. Этот объём почти в 2,2 раза больше, чем по итогам прошлого года, когда было реализовано около 550 тысяч машин. Если планы не будут скорректированы, то такая ситуация приведёт к "войне скидок" и банкротству дилеров.