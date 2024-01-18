В России продлили бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей

Российское правительство продлило на 2024 год бесплатный проезд для электромобилей по платным участкам федеральных автотрасс с 19 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова .

«Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным: льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января», — сказал Белоусов.

Электрический спорткар Zeekr 001 оказался на первом месте во всех регионах. В Москве с начала года было приобретено 900 машин этой модели, что составило 21,6% столичного рынка электрокаров. За Zeekr следует Tesla Model Y, на долю которой пришлось 7,9% рынка. В пятерку наиболее популярных в Москве вошли также «Москвич 3е», Volkswagen ID4 и ID6. В Московской области пятерку наиболее продаваемых электромобилей составили Zeekr 001, Evolute i-Pro, «Москвич 3е», Volkswagen ID.4 и Evolute i-Joy.