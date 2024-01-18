Skoda начала производство кроссовера Kodiaq нового поколения

Производство кроссовера Skoda Kodiaq второго поколения началось в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Skoda.

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Габаритная длина кроссовера по сравнению с прежней моделью увеличилась на 61 мм и составила 4758 мм. Как и предшественник, новый Kodiaq доступен в пятиместном и семиместном исполнениях. Для автомобиля доступны пять силовых установок мощностью от 150 до 204 л.с. Турбодизель 2.0 мощностью 150 л.с. и бензиновый турбомотор 1.5 той же мощности полагаются автомобилям с передним приводом.

Для полноприводных Kodiaq предусмотрены 204-сильный бензиновый турбомотор и дизель 2.0 мощностью 193 л.с. В качестве трансмиссии для всех модификаций применяется роботизированная трансмиссия DSG. Появилась у нового Kodiaq и подзаряжаемая гибридная версия на основе бензинового турбомотора 1.5. Ее суммарная мощность — 204 л.с.

Кроме того, Kodiaq теперь будет доступен с подключаемой гибридной силовой установкой. Запас хода на электротяге составляет 100 км.