Эксперты предположили, что выпустит АвтоВАЗ под новым брендом
Вероятнее всего АвтоВАЗ под своим новым брендом будет производить китайские автомобили. Такое мнение высказали автоэксперты, слова которых приводит «Прайм».
Ранее российский автопроизводитель АвтоВАЗ заявил о планах запустить новый бренд до 2026 года. Под ним он намерен представить иностранные модели в сегментах C и D. Однако с какими именно компаниями налажено сотрудничество, в АвтоВАЗе не уточнили.
Под новым брендом АвтоВАЗа, скорее всего, будут производиться китайские автомобили, считают эксперты.
«Наибольшая вероятность — это Chery и FAW. Geely вряд ли, у них есть производство в Белоруссии, пока им этого достаточно. Haval тоже нет. Высокий какой-то премиум сюда тоже не полезет — бессмысленно», — пояснил Максим Кадаков.
При этом он отметил, что АвтоВАЗ не стал бы сотрудничать с Ираном, чтобы не создавать себе прямого конкурента. А китайские модели будут дороже нынешней линейки российского автопроизводителя.
Автоэксперт Игорь Моржаретто также согласен с тем, что АвтоВАЗ под новым брендом не будет делать что-то свое, «а будет по лицензии производить нечто китайское».
«Видимо, они не пришли к договоренности выпускать эти машины ни под вариантом Lada, ни под китайским брендом. Китайцам это сейчас не нужно», — считает он.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов ранее заявил, что компания испытывает серьезное давление со стороны китайских брендов. Он назвал активность автопроизводителей из Китая на российском рынке «агрессией», которую должны останавливать власти.