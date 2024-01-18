"Моторинвест" продал в три раза меньше электромобилей Evolute, чем планировал

Российская марка Evolute, под которой на липецком заводе Моторинвест собираются китайские «электрички» Dongfeng, в 2023 году смогла продать 2020 автомобилей, сообщает источник. При этом в начале прошлого года руководство бренда намеревалось продать за год 6 тысяч машин, а в 2024-м удвоить это количество.

Если изначально не слишком высокие продажи можно было объяснить выходом производства и дилерской сети на необходимые темпы, то со временем в реальность озвученных планов верилось все меньше.

Так, за первое полугодие дилеры реализовали 863 машины, за три квартала – всего 1410, а до начала декабря – 1795. Причем ежемесячная цифра продаж всегда колебалась около двух сотен экземпляров – например, в минувшем декабре она составила 225.