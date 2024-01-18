Ford показал самую экстремальную конфигурацию внедорожника F-150 Lightning

Демонстратор F-150 Lightning Switchgear построен в сотрудничестве с фирмой RTR Vehicles и заявлен в двух версиях: оффроуд и асфальтовой. У первой увеличен дорожный просвет и ходы подвесок, стоят защитные пластины под днищем, а колеса обуты в шины внешним диаметром 37 дюймов. Дорожный Switchgear больше прижат к земле, оснащен 20-дюймовыми колесами и обвесом из углепластика.

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Пикап F-150 Lightning Switchgear создан в рамках программы Ford Performance Demonstrator и стоит в одном ряду с SuperVan 4.2, Mustang Mach-E 1400, Mustang CobraJet 1400 и F-100 Eluminator. Цель программы — показать возможности электрического привода, и, надо признать, фордовцы с этим неплохо справляются. Их партнёром по новому проекту стало ателье RTR Vehicles. А источником вдохновения выступил F-150 RTR Ultimate Fun-Haver (на фото ниже), принадлежащий основателю RTR про-дрифтеру Вон Гиттину-младшему.

RTR Vehicles

По сравнению с обычным F-150 Lightning у Switchgear расширена колея, увеличен дорожный просвет (343/279 мм) и ходы подвесок. Спереди и сзади стоят амортизаторы Fox 3.0 с внутренним перепускным каналом, стабилизаторы поперечной устойчивости и кастомные рычаги. Для улучшения геометрической проходимости изменена форма переднего и заднего бамперов. К тому же добавлены стальные пластины под днищем, защита порогов и ограничительные ремни, которые предохраняют амортизаторы от повреждений во время прыжков.

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Кузов пикапа частично изготовлен из углепластика и украшен ливреей Ford Performance. Колеса диаметром 18 дюймов обуты в 37-дюймовые шины NITTO Ridge Grappler. За кабиной смонтировано крепление под две запаски, а в салоне можно найти ковши Recaro Sportster ORV и шеститочечные ремни безопасности Scroth. Всё это атрибуты Off-Road-версии, но у F-150 Lightning Switchgear также есть асфальтовая конфигурация, которая отличается заниженной подвеской, другими бамперами и 20-дюймовыми колесами с шинами NITTO NT420V.

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford