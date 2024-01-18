РГ: изменение ПДД о сроках парковки увеличит число судебных споров

Изменение временного промежутка, в течение которого нужно переставить машину под знаками, ограничивающими парковку по четным и нечетным дням, может привести к росту числа судебных споров, так как не все водители в курсе нововведения. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Российская газета».

Издание напомнило, что с 1 марта 2023 года в ПДД вступили в силу изменения, согласно которым промежуток, когда можно было переставить машину из-под знаков, запрещающих стоянку по четным или нечетным дням, сдвинули с 19:00 до 21:00 на с 21:00 до 24:00.

«Но не все автомобилисты следят за изменением Правил дорожного движения. Многие действуют по привычке. И попадают на штрафы», — отмечается в статье.

Судебное обжалование таких штрафов, как правило, дело долгое. Поэтому решения по первым кассационным жалобам начнут появляться только в этом году, считают юристы.

Ранее, рассматривая конкретный спор, Кассационный суд разъяснил, что парковка на обочине под знаком «стоянка запрещена» также является нарушением, даже если знак разрешает стоянку только по четным или нечетным числам месяца.

В свою очередь юрист Кирилл Муратов обратил внимание на то, что в ряде случаев машина может оставаться на парковке под специальным знаком двое суток. Речь идет о таких днях, как 31 января, 31 марта, 29 февраля. Так как следующий за этим днем тоже будет нечетным — первое число следующего месяца.

В Госавтоинспекции это подтвердили.