Светофоры с функцией распознавания лиц пешеходов признали незаконными

Для выписывания штрафов за нарушения ПДД гражданам их использовать в принципе невозможно, сообщает издание Logirus со ссылкой на генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислава Поволоцкого. Ранее в ГИБДД начали тестировать такие светофоры и даже предложили внести изменения в законодательство, чтобы обязать россиян предоставлять биометрическую информацию.

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По словам Поволоцкого, введение штрафов через данные в Единой биометрической системе (ЕБС) исключено. Это невозможно по закону, так как весь видеопоток не обрабатывается — услуги оказывают только по желанию пользователей. Вряд ли оно возникнет у нарушившего ПДД пешехода.

Передача данных в ЕБС сейчас происходит добровольно. Принуждение запрещено законом, уточнил эксперт. Пользователь должен сам внести биометрические данные и сам инициировать какую-либо услугу, связанную с их обработкой. Он также может контролировать данные через «Госуслуги», и в любой момент отозвать согласие на их использование.

В начале января в Москве начали тестировать светофоры со встроенной биометрической камерой, которая фиксирует нарушение ПДД пешеходами.