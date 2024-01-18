В России представили батарею для электрокаров с лучшими показателями в мире
Компания "Системы Автономной Энергии", являющаяся производителем в том числе тяговой батареи для Lada e-Largus и низкопольного электробуса "ГАЗель e-City", представила новые аккумуляторные батареи для общественного электротранспорта "Дзета". В компании отметили, что по характеристикам "Дзета" превосходит большинство образцов иностранного производства в своём классе.
В производстве применены новые технологии и композитные материалы, что позволило снизить массу блока, но при этом сохранена высокая плотность энергии. И это - главное отличие от моделей конкурентов, в основном из Китая. Вес батареи "Дзета" - 390 кг, плотность энергии составила свыше 190 Вт•ч/кг, энергия блока - 73,5 кВт•ч.
"Так, например, "Дзета" позволит снизить массу электробуса Москвы на 300-400 кг, что увеличит пассажировместимость либо позволит разместить больше энергии. Это, в свою очередь, продлит пробег на 40-50% при сопоставимой массе. Одного такого блока может быть достаточно для работы транспортного средства на электрической тяге с небольшим автономным ходом (например, троллейбуса). Тогда как 2-3 блока "Дзеты" обеспечат оптимальную работу в электробусах с быстрым зарядом - например, отвечающих московским требованиям", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе компании.
В "САЭ" также отметили, что компания в ходе работ над проектом большое внимание уделяется пожаробезопасности (на уровне системы управления и используемых материалов).
Первыми новые батареи начнут применять на опытных образцах электробусов е-CityMax 9.