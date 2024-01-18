В России представили батарею для электрокаров с лучшими показателями в мире

"Так, например, "Дзета" позволит снизить массу электробуса Москвы на 300-400 кг, что увеличит пассажировместимость либо позволит разместить больше энергии. Это, в свою очередь, продлит пробег на 40-50% при сопоставимой массе. Одного такого блока может быть достаточно для работы транспортного средства на электрической тяге с небольшим автономным ходом (например, троллейбуса). Тогда как 2-3 блока "Дзеты" обеспечат оптимальную работу в электробусах с быстрым зарядом - например, отвечающих московским требованиям", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе компании.